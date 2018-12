Dresden

Kretschmer verteidigt Verzögerung bei der Kohlekommission

14.12.2018, 14:30 Uhr | dpa

Sachsens Regierungschef Michael Kretschmer (CDU) hat den von ihm mitverursachten Aufschub für die Kohlekommission verteidigt. Man habe gemeinsam mit Brandenburg, Sachsen-Anhalt und Nordrhein-Westfalen die Kommissionsarbeit "angehalten", weil die Verbindlichkeit gefehlt habe, sagte er am Freitag im Landtag in Dresden. Man müsse sich am Ende darauf verlassen können, dass Maßnahmen auch umgesetzt würden. Die von der Bundesregierung eingesetzte Kommission will nun ein Konzept für den Kohleausstieg erst Ende Januar oder Anfang Februar vorlegen - und damit später als geplant. Zunächst soll es in einer Arbeitsgruppe weitergehen.