Kiel

Schleswig-Holstein wirbt im Bundesrat für junge Flüchtlinge

14.12.2018, 15:48 Uhr | dpa

Schleswig-Holstein hat im Bundesrat für eine Änderung des Aufenthaltsgesetzes zu Gunsten gut integrierter, aber nur geduldeter junger Flüchtlinge geworben. Integrationsleistungen von geduldeten Ausländern im Alter von 21 bis 27 Jahren müssten mehr berücksichtigt werden, sagte Innenminister Hans-Joachim Grote (CDU) nach Angaben des Ministeriums am Freitag in Berlin. Er begründete damit Schleswig-Holsteins Gesetzesinitiative zur Ergänzung von Paragraf 25 b Aufenthaltsgesetz.

Grote will eine Bleibeperspektive für Flüchtlinge erreichen, die bereits mindestens vier Jahre in Deutschland leben, hier einen Berufsabschluss erworben oder eine Schule besucht haben, aber bereits über 21 Jahre alt sind. Dieser Gruppe sei bislang ein Bleiberecht nach § 25 a Aufenthaltsgesetz verwehrt, sagte Grote. Die Mehrheit der unbegleiteten Minderjährigen kämen im Alter von 16 bis 17 Jahren nach Deutschland. Ihnen sei es faktisch nicht möglich, die zeitliche Vorgabe eines vierjährigen Aufenthaltes bis zum 21. Lebensjahr zu erfüllen. Sie müssten oft mindestens acht Jahre abwarten, um dann über § 25 b Aufenthaltsgesetz ein Bleiberecht zu erhalten. Möglich sei das in der Regel nur über Kettenduldungen.

"Der Gruppe der über 21-jährigen wird also ein Bleiberecht unabhängig davon verwehrt, ob sie Integrationsleistungen erbringen" kritisierte Grote. Dabei ziele das Gesetz ja gerade auf die Anerkennung nachhaltiger Integrationsleistungen ab. Der Gesetzesentwurf solle diese Lücke schließen. Gut integrierten geduldeten Ausländern sollte eine Aufenthaltserlaubnis erteilt werden können. "Diese Personen müssen das 21., nicht aber das 27. Lebensjahr vollendet haben. Und sie müssen nachhaltig integriert sein", erläuterte Grote.