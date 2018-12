Friedrichshafen

Drogen in Trinkhalmen auf Spielplatz gefunden

14.12.2018, 15:53 Uhr | dpa

Ein Fußgänger hat auf einem Spielplatz in Friedrichshafen Drogen in Trinkhalmen gefunden. "Da diese verschweißten Trinkhalme leicht mit handelsüblichen Süßigkeiten verwechselt werden können, stellen diese insbesondere für Kinder eine Gefahr dar", teilte die Polizei am Freitag mit. Demnach war in den mehreren Zentimeter langen und bunten Halmen Amphetamin. Die Halme waren an den Enden verschweißt. Dass jemand damit Kinder unter Drogen setzten wollte, ist laut Polizei eher unwahrscheinlich. Einer Sprecherin zufolge könnte jemand die Halme, die am Donnerstag in einer Dose lagen, auf dem Spielplatz deponiert oder verloren haben. Die Polizei bat um Hinweise - auch auf die Herkunft der Drogen.