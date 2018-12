Straubing

Gewaltverbrechen in Straubing: Verdächtiger in Haft

14.12.2018, 15:58 Uhr | dpa

Nach dem gewaltsamen Tod eines Mannes in Straubing ist ein Tatverdächtiger verhaftet worden. Der 38-Jährige stammt aus dem persönlichen Umfeld des 62 Jahre alten Opfers, wie die Polizei am Freitag mitteilte. "Das Motiv der Tat dürfte im persönlichen Bereich liegen", so die Ermittler, ohne weitere Details zu nennen. Ob es Mord oder Totschlag war müssten die Ermittlungen klären. Der Verdächtige war am Donnerstag nach einer Vernehmung bei der Polizei festgenommen worden. Der 62-Jährige war am Dienstag leblos in seiner Wohnung gefunden worden. Auch zur Todesursache wollte sich die Polizei nicht äußern.