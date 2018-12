Erfurt

Autozulieferer Marquardt baut Fertigung in Thüringen auf

14.12.2018, 17:18 Uhr | dpa

Der baden-württembergische Automobilzulieferer Marquardt investiert in eine neue Produktionsstätte in Thüringen. Im Gewerbegebiet "Erfurter Kreuz" bei Arnstadt würden rund 20 Millionen Euro eingesetzt und mittelfristig etwa 180 Arbeitsplätze geschaffen, kündigte der Geschäftsführer der auf Mechatronik spezialisierten Marquardt GmbH, Jochen Becker, am Freitag in Erfurt an. Die ersten 50 Stellen werden nach Firmenangaben bereits in den kommenden Monaten besetzt.

Genutzt werden soll für das Projekt eine mehr als 10 000 Quadratmeter große Fläche in einer Halle der ehemaligen Solar-Firma Masdar. Gesucht würden bereits jetzt Fachkräfte im Bereich Metall und Elektro. Die Produktion von Produkten für den Innenraum von Fahrzeugen der Premiummarken sowie von Elekroautos werde von Januar 2019 an stufenweise aufgebaut. Hauptsitz von Marquardt mit nach eigenen Angaben weltweit rund 11 000 Beschäftigten und einem Jahresumsatz von 1,2 Milliarden Euro ist Rietheim-Weilheim.

Thüringens Wirtschaftsminister Wolfgang Tiefensee (SPD) begrüßte die Investition des schwäbischen Familienunternehmens. Die Wahl von Thüringens größtem Gewerbegebiet spreche für die Attraktivität des Wirtschaftsstandortes. Tiefensee sagte Unterstützung des Landes zu, damit die Ansiedlung ein Erfolg für die Region wird. Der Minister verwies darauf, dass bereits mehr als 500 Zulieferfirmen für die Automobilindustrie in Thüringen ihren Sitz haben.