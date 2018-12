Erfurt

Rot-Rot-Grün will weiteres beitragsfreies Kita-Jahr

14.12.2018, 17:27 Uhr | dpa

Jacken und Turnbeutel sind in einer Kindertagesstätte an einer Garderobe zu sehen. Foto: Daniel Naupold/Archiv (Quelle: dpa)

Die Fraktionsspitzen von Linke, SPD und Grüne wollen in Thüringen bereits für den Haushalt 2020 ein weiteres beitragsfreies Kita-Jahr verankern und dafür auch Geld vom Bund nutzen. Das erklärte die Chefin der Thüringer Linke-Fraktion, Susanne Hennig-Wellsow, am Freitag in Erfurt. Zuvor hatte die "Thüringer Allgemeine" darüber berichtet. Bislang ist in Thüringen das letzte Kita-Jahr vor der Schule kostenlos.

Bundestag und Bundesrat hatten am Freitag grünes Licht für ein Milliarden-Paket gegeben, mit dem unter anderem die Qualität der Kita-Betreuung in den Ländern verbessert werden soll. Über das Programm sollen bis 2022 auch rund 134,5 Millionen Euro nach Thüringen fließen. Nach den Plänen von Rot-Rot-Grün soll nun ein Teil dieses Geldes für ein weiteres beitragsfreies Kita-Jahr verwendet werden. Das Vorhaben würde rund 30 Millionen Euro pro Jahr kosten. Auch der Personalschlüssel in den Kitas soll verbessert werden, wie Hennig-Wellsow betonte.