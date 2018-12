Erfurt

Thüringen setzt sich ehrgeizige Klimaschutz-Ziele

14.12.2018, 17:32 Uhr | dpa

Thüringen soll bis zum Jahr 2050 schrittweise bis zu 95 Prozent weniger klimaschädliche Treibhausgase produzieren als noch im Jahr 1990. So legt es ein neues Klimaschutzgesetz fest, das der Thüringer Landtag am Freitag verabschiedet hat. Der CDU-Abgeordnete Stefan Gruhner nannte das Gesetz "wirtschaftsfeindlich". Das Gesetz aus dem Ministerium von Anja Siegesmund (Grüne) legt unter anderem fest, dass in Zukunft auf einem Prozent der Landesfläche mithilfe von Windenergie Strom erzeugt werden soll. Außerdem soll die "unmittelbare Landesverwaltung" bis 2030 klimaneutral organisiert werden.