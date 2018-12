Eisenach

Weihnachtskonzert mit Bundespräsident in Eisenach gefilmt

14.12.2018, 19:01 Uhr | dpa

Das traditionelle Fernseh-Weihnachtskonzert mit dem Bundespräsidenten an Heiligabend sendet das ZDF in diesem Jahr aus Eisenach. Zur Aufzeichnung kamen Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und seine Frau Elke Büdenbender am Freitagabend in die Georgenkirche. Das bestätigte eine Sprecherin der Stadt. Etwa 250 Gäste waren dazu geladen, laut Stadtverwaltung überwiegend ehrenamtlich engagierte Menschen. Die Georgenkirche ist bekannt als die Taufkirche des Komponisten Johann Sebastian Bach (1685-1759). Der Kirchenreformator Martin Luther (1483-1546) sang hier als Schüler im Chor, später predigte er hier. Das ZDF strahlt das Konzert am 24. Dezember aus.