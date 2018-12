Hamburg

Demonstration gegen Spekulanten und Miethaie in Hamburg

14.12.2018, 19:03 Uhr | dpa

Etwa 200 Demonstranten haben nach Veranstalterangaben am Freitag in der Hamburger Innenstadt gegen Spekulanten und Miethaie demonstriert. Sie zogen mit Plakaten und Bannern durch den Stadtteil St. Georg. Auf ihnen stand unter anderem "Keine Geschenke für Spekulanten - Mietenwahnsinn stoppen" oder "Spekulatius statt Spekulanten". Die Polizei, die auf Anfrage zunächst keine Teilnehmerzahl nennen konnte, sprach von einem friedlichen Demonstrationsverlauf. Die Kundgebung, zu der das Netzwerk Recht auf Stadt aufgerufen hatte, richtete sich gegen Geschäftsmodelle großer Immobilienfirmen, die auch in Hamburg verstärkt Wohnungen aufkauften, um sie dann so zu sanieren, dass normale Mieter sie sich nicht mehr leisten könnten.