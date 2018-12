Berlin

Eisbären verlieren gegen DEL-Schlusslicht Schwenningen

14.12.2018, 22:19 Uhr | dpa

Die Eisbären Berlin sind durch die dritte Niederlage in Folge auf den neunten Tabellenplatz der Deutschen Eishockey Liga abgerutscht. Am Freitagabend verloren sie in der Arena am Ostbahnhof gegen das Liga-Schlusslicht Schwenninger Wild Wings mit 1:3 (0:0, 1:2, 0:1). Die Berliner boten erneut eine schwache Vorstellung, ihren einzigen Treffer erzielte James Sheppard.

Vor 10 488 Zuschauern taten sich die Gastgeber schon im Auftaktdrittel schwer, gegen die defensiv eingestellten Schwenninger zwingende Chancen herauszuspielen. Selbst in Überzahl gelang den Berlinern wenig. Weil auch die Gäste bei ihren wenigen Angriffen erfolglos blieben, ging es ohne Tor in die erste Pause.

Das änderte sich im zweiten Drittel: Mirko Sacher erzielte im Powerplay den Führungstreffer der Schwenninger, nur 33 Sekunden später glich Sheppard für die Eisbären aus. Das Spiel wurde nun offener, eine Minute vor der Pausensirene schloss Jussi Timonen einen Konter mit dem zweiten Tor der Gäste ab.

Die Berliner starteten bemüht in den Schlussabschnitt, doch der Tabellenletzte blieb effizienter: Ville Korhonen baute den Vorsprung nach einem Alleingang aus. In den verbleibenden Minuten fanden die Eisbären keine Mittel, um noch einmal für Spannung zu sorgen.