Mörschied

Maxi-Adventskranz mit 20 Metern Durchmesser wird aufgebaut

15.12.2018, 03:22 Uhr | dpa

Einer der größten Adventskränze in Deutschland wird heute in Mörschied im Hunsrück aufgebaut. Er soll mit roten und goldfarbenen Päckchen geschmückt werden - und "Riesenkerzen" haben: Stahltonnen, in denen dann das Feuer brennt. Für den Maxi-Kranz wurden ganz viele Fichtenäste um einen Korpus aus rundgebogenen Draht zusammengeflochten, wie der Ranger vom Nationalpark Hunsrück-Hochwald, Oliver Groß, sagt.

Mehrere hundert Menschen werden zu der Attraktion erwartet, die von einem Weihnachtsmarkt und einem Weihnachtssingen begleitet wird. Es ist eine Benefizveranstaltung der Ortsvereine von Mörschied (Kreis Birkenfeld): Mit Spenden werden Hilfsorganisationen aus der Region unterstützt. Der große Adventskranz wird im dritten Jahr aufgestellt. 2017 kamen bei der Aktion rund 4000 Euro an Spenden zusammen.