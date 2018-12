Augsburg

Bayern ohne Robben: Augsburg gegen Schalke unter Druck

15.12.2018, 08:24 Uhr | dpa

Nach dem hart erkämpften Gruppensieg in der Champions League will der FC Bayern auch in der Bundesliga weiter jubeln. Der deutsche Fußball-Rekordmeister gastiert heute bei Hannover 96 und will als Tabellendritter den Abstand zu Spitzenreiter Dortmund verkürzen. Die Münchner müssen in Niedersachsen auf Arjen Robben verzichten. Der Routinier, der seine letzte Saison im Verein bestreitet, wird wegen Beschwerden im Muskelansatz des Oberschenkels bis Anfang Januar aussetzen müssen.

Der FC Augsburg hofft indes auf den wieder schmerzfreien Alfred Finnbogason. Der Stürmer aus Island soll die nach zuletzt vier Niederlagen um einen Platz oberhalb der Abstiegszone kämpfenden Schwaben gegen Schalke 04 zum Erfolg schießen. Im Match am Samstag (15.30 Uhr) gegen den Vizemeister forderte Trainer Manuel Baum, seine Schützlinge müssten "eklig sein" und "um unser Leben rennen".