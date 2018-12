Weimar

Fundbüros haben in der Vorweihnachtsmarkt oft mehr zu tun

15.12.2018, 10:10 Uhr | dpa

In der Vorweihnachtszeit steigt die Zahl der Fundsachen in Thüringen teils deutlich an. Unter anderem in Erfurt, Eisenach und Weimar verzeichnen die Fundbüros ein erhöhtes Aufkommen an verlorenen Gegenständen. Ein Grund dafür sind die Weihnachtsmärkte, die viele Besucher anlocken und auf denen beim Bummeln von einem Glühweinstand zum anderen Taschen, Rucksäcke, Schals, Handschuhe und dergleichen verloren gehen. Allein in Erfurt wurden nach Angaben der Stadtverwaltung in diesem Jahr bislang mindestens 2600 Gegenstände abgeliefert. Fundstücke, die von ihren Besitzern nicht abgeholt werden, werden in der Regel Zeit versteigert oder an soziale Einrichtungen weitergegeben. Der Rest wird nach einem gewissen Zeitraum entsorgt.