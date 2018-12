Hamburg

Millionenkosten durch Beschädigungen an Bus und Bahn

15.12.2018, 10:12 Uhr | dpa

Graffitis und Vandalismus verursachen in Hamburgs öffentlichem Nahverkehr weiter hohe Kosten. Die Deutsche Bahn, die in der Hansestadt unter anderem die S-Bahn betreibt, hat in diesem Jahr bislang rund 1,3 Millionen Euro für die Beseitigung von Schäden an Fahrzeugen und Bahnhöfen ausgegeben. Das geht aus einer Senatsantwort auf eine Kleine Anfrage der CDU zurück. Die Hochbahn zahlte 2017 demnach insgesamt 1,5 Millionen Euro wegen mutwilliger Beschädigungen an U-Bahnen, Bussen und den dazugehörigen Haltestellen. Angaben für 2018 liegen noch nicht vor.

Den anhaltend hohen Kosten stehen dabei in einzelnen Bereichen weniger gemeldete Beschädigungen gegenüber. So hat die Hochbahn 2017 rund 18 000 Vandalismusschäden an ihren Haltestellen gezählt. Im Vorjahr waren es noch knapp 24 000 gewesen. Das Verkehrsunternehmen führt die positive Entwicklung unter anderem auf die flächendeckende Einführung von Videoüberwachung zurück. Dass die Kosten dennoch hoch blieben, begründete es mit regelmäßiger Reinigung sowie der zeitnahen Behebung von Graffiti- und Vandalismusschäden.

Der CDU-Abgeordnete Karl-Heinz Warnholz, der die Kleine Anfrage gestellt hatte, forderte, weiterhin in Videoüberwachung und Sicherheitsdienste zu investieren, "um die Folgen für die Fahrgäste abzumildern".