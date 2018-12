Gengenbach

Auto prallt gegen Transporter: Fahrer schwer verletzt

15.12.2018, 10:14 Uhr | dpa

Ein Autofahrer ist in Gengenbach (Ortenaukreis) in einen am Fahrbahnrand parkenden Holztransporter gekracht und dabei schwer verletzt worden. Der Mann wurde in seinem Auto eingeklemmt und musste von der Feuerwehr geborgen werden, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die Unfallursache war zunächst noch unklar.