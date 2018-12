Augsburg

Bewaffneter Mann überfällt Apotheke

15.12.2018, 10:14 Uhr | dpa

Ein bewaffneter Mann hat am Freitagabend eine Apotheke in Augsburg überfallen und die Tageseinnahmen erbeutet. Der unbekannte Täter sei maskiert gewesen und habe die beiden Angestellten kurz vor Ladenschluss mit einer Pistole bedroht, sagte ein Polizeisprecher in Augsburg am Samstag. Die beiden Angestellten, eine 45 und eine 47 Jahre alte Frau, händigten daraufhin die Einnahmen des Tages in vierstelliger Höhe aus. Die Kriminalpolizei Augsburg übernahm die Ermittlungen.