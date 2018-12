Aken

Feuer in Gebäude der Stadtverwaltung in Aken: Brandstiftung?

15.12.2018, 10:27 Uhr | dpa

Bei einem Brand in einem Gebäude der Stadtverwaltung in Aken (Landkreis Anhalt-Bitterfeld) ist ein hoher Sachschaden entstanden. Das Feuer war am Freitagabend im Erdgeschoss des Gebäudes ausgebrochen, wie die Polizei in Dessau-Roßlau am Samstag mitteilte. Als Ursache wurde Brandstiftung vermutet. Der entstandene Schaden wird auf bis zu 150 000 Euro geschätzt.