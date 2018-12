Ferdinandshof

Transporter von Straße abgekommen: Fahrer schwer verletzt

15.12.2018, 10:46 Uhr | dpa

Ein 48-Jähriger ist bei Ferdinandshof (Landkreis Vorpommern-Greifswald) mit seinem Transporter von der Straße abgekommen, eine Böschung hinuntergefahren und dabei schwer verletzt worden. Warum der Mann am Freitagabend von der Landstraße abkam, war zunächst unklar, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Der 48-Jährige wurde in ein Krankenhaus gebracht. Lebensgefahr bestand den Angaben zufolge nicht.