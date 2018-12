Markgröningen

Zusammenstoß beim Abbiegen: Fünfjährige schwer verletzt

15.12.2018, 11:31 Uhr | dpa

Beim Zusammenstoß zweier Autos in Markgröningen (Landkreis Ludwigsburg) sind vier Menschen verletzt worden, darunter ein fünf Jahre altes Mädchen. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, hatte eine 74-Jährige beim Abbiegen ein entgegenkommendes Auto übersehen und war mit diesem zusammengestoßen. Der 35 Jahre alte Fahrer und seine 40 und 65 Jahre alten Mitfahrer wurden leicht verletzt, ein fünf Jahre altes Mädchen schwer. Es wurde gemeinsam mit dem 65-jährigen Insassen in ein Krankenhaus gebracht. Wie ein Polizeisprecher am Samstag sagte, durfte der 65-Jährige das Krankenhaus bereits wieder verlassen. Das Mädchen werde stationär behandelt. Die 74-Jährige blieb unverletzt.