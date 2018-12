Hamburg

Basketball-Team Hamburg Towers verlängert Heimserie

15.12.2018, 11:54 Uhr | dpa

Die Hamburg Towers bleiben in der 2. Basketball-Bundesliga in eigener Halle eine Macht. Am Freitagabend besiegte die Mannschaft von Cheftrainer Mike Taylor die Rostock Seawolves mit 83:69 (42:43) und feierte damit im siebten Heimspiel den siebten Erfolg.

Allerdings konnten die Hamburger vor 3400 Zuschauern in der edel-optics.de-Arena erst in der Schlussphase für das klare Ergebnis gegen den Aufsteiger sorgen. "Ich bin sehr stolz auf meine Mannschaft, die gegen einen extrem starken Gegner gewonnen hat. Vor dem Schlussviertel habe ich den Jungs gesagt, dass sie defensiv anziehen müssen. Und genau das haben sie getan", betonte der Coach. Bester Werfer war Andrew Barham (20 Punkte). Bereits am Sonntag (17.00 Uhr) müssen die Towers bei den MLP Academics Heidelberg antreten.