Mann bedroht Zugfahrgäste mit Pistole: Festnahme

15.12.2018, 12:21 Uhr | dpa

Mit einer täuschend echt aussehenden Softair-Pistole hat ein 38-Jähriger in einem Zug zwischen Dortmund und Selm für Aufregung gesorgt. Der Betrunkene habe zuerst rumgepöbelt und andere Fahrgäste angeschrien, teilte ein Polizeisprecher am Samstag mit. Dann habe er eine Pistole gezogen, damit herumgespielt und auf Mitreisende gezielt. Eine junge Mutter mit ihrem Säugling stürzte bei dem Versuch, das Abteil zu verlassen. Sie verletzte sich leicht. Der Zugführer alarmierte die Polizei. Am Bahnhof Bork konnte der 38-Jährige am Freitagabend festgenommen werden.

Bei der Waffe handelte es sich um eine Softair-Pistole, mit der Plastikkügelchen geschossen werden können. Diese sind nach Einschätzung der Polizei nicht lebensgefährlich, können Menschen aber verletzen. Gegen den Mann läuft nun ein Strafverfahren.