Am ersten Skiwochenende acht Lifte am Feldberg geöffnet

15.12.2018, 12:52 Uhr | dpa

Schnee und Sonne locken auf die Piste. Am Feldberg im Schwarzwald sind am ersten Wochenende der Skisaison 8 der 38 Lifte in Betrieb. Das sagte eine Mitarbeiterin des Liftverbunds am Samstagvormittag. "Einer davon ist nur für den Fußgängerbetrieb geöffnet, zwei sind nur eingeschränkt nutzbar." Nach Angaben des Verbundes liegen 5 bis 20 Zentimeter Schnee und die Sonne scheine.

"Momentan ist es noch ziemlich ruhig, wir gehen aber davon aus, dass sich das in den kommenden Tagen ändern wird", sagte die Mitarbeiterin. Am Sonntag und in den kommenden Tagen rechnen Meteorologen des Deutschen Wetterdienstes (DWD) mit weiterem Schnee im Hochschwarzwald.

Am Donnerstag waren im größten und bedeutendsten Skigebiet in Baden-Württemberg zunächst zwei Skilifte in Betrieb gegangen. Im vergangenen Jahr wurde der erste Lift am Feldberg bereits einen Monat früher geöffnet.