Meerane

Jugendlicher durch Messerstiche schwer verletzt

15.12.2018, 13:27 Uhr | dpa

Im Streit hat ein Jugendlicher am Samstagmorgen in Meerane (Landkreis Zwickau) einen anderen Jugendlichen niedergestochen. Der 15-Jährige wurde bei der Auseinandersetzung in einer Wohnung schwer verletzt, wie die Polizei in Zwickau mitteilte. Ein 16-jähriger Deutscher wurde vorläufig festgenommen, gegen ihn wird ermittelt.

Der 15-Jährige erlitt mehrere Messerstiche im Oberkörper und kam ins Krankenhaus. "Er ist nicht vernehmungsfähig", sagte ein Polizeisprecher. Die Hintergründe der Tat waren zunächst unklar.