Bamberg

Kiffer rauchen vor Polizeiinspektion

15.12.2018, 13:44 Uhr | dpa

Einen denkbar ungünstigen Platz zum Kiffen haben sich am Samstag zwei Männer in Bamberg ausgesucht. Um ihren Joint zu rauchen, setzten sich die beiden ausgerechnet vor die hiesige Polizeiinspektion. Da der Platz vor dem Gebäude laut Polizeiangaben videoüberwacht ist, wurden die beiden Männer im Alter von 28 und 30 Jahren in flagranti von Beamten erwischt. Da sie neben den Joints auch noch Marihuana und ein Tütchen mit Amphetamin dabei hatten, wird gegen sie nun wegen Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz ermittelt.