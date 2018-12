Heppenheim (Bergstraße)

Lindner erinnert an Gründung der FDP vor 70 Jahren

15.12.2018, 13:50 Uhr | dpa

FDP-Chef Christian Lindner hat zum 70-jährigen Gründungsjubiläum seiner Partei an deren Anfänge erinnert. Der Gedanke des "nie wieder" habe die Politiker nach Ende des Zweiten Weltkriegs angetrieben, sagte Lindner am Samstag im südhessischen Heppenheim, wo sich die FDP am 11. und 12. Dezember 1948 gegründet hatte. Nach "der vollständigen politischen und moralischen Katastrophe" habe sich die Partei damals an den Aufbau eines neuen Systems gemacht.

Vor 70 Jahren sei zwischen den politischen Strömungen, die sich in Heppenheim zusammengefunden hätten, gestritten worden, wie die neue Partei sich aufstellen und nennen solle. Die Gründungsmitglieder hätten gewusst, dass der Einzelne nur Würde haben könne, wenn er frei sei - so sei die "Freiheit" in den Parteiname aufgenommen worden und in das Zentrum der Arbeit der FDP gerückt. Die größte Aufgabe der Liberalen sei heute, ein Leitbild für eine offene Gesellschaft zu entwickeln, in die sich alle integrieren können sollten.

Im Streit um den Paragrafen 219a, der Werbung für Schwangerschaftsabbrüche verbietet, forderte Lindner die Union auf, "den Weg für eine klare Regelung frei zu machen". Es gehe um eine Entkriminalisierung von Medizinern, die auf ihrer Homepage Informationen für betroffene Frauen bereitstellen wollten. Dafür gebe es im Bundestag auch eine Mehrheit. Nach einem von der Bundesregierung in dieser Woche vorgelegten Kompromiss soll das umstrittene Werbeverbot dagegen beibehalten und ergänzt werden.