Magdeburg

Glühweinstand gestohlen: "Selbstversorger"?

15.12.2018, 14:25 Uhr | dpa

Ein kompletter Anhänger für den Verkauf von Glühwein auf Märkten ist in Magdeburg gestohlen worden. An Bord hätten sich alle Gerätschaften befunden, die für die Bereitung des zur Weihnachtszeit beliebten süffigen Getränks notwendig seien, sagte ein Sprecher des Polizeireviers Magdeburg am Samstag. Das auffällige Gefährt sei wie vom Erdboden verschwunden. Unklar sei, ob sich möglicherweise ein Glühwein-Liebhaber seinen Traum vom eigenen Stand erfüllen wollte oder ob es ihm nur um den Autoanhänger ging. Der Diebstahl ereignete sich bereits am Donnerstag.