Bremen

Kristina Vogt führt Bremer Linke in den Wahlkampf

15.12.2018, 14:38 Uhr | dpa

Die Bremer Linke zieht mit Fraktionschefin Kristina Vogt als Spitzenkandidatin in den Wahlkampf für die Bürgerschaftswahl am 26. Mai 2019. Die 53-Jährige wurde nach Parteiangaben am Samstag in Bremen mit 83,5 Prozent der gültigen Stimmen auf den ersten Listenplatz gesetzt. 101 Delegierte stimmten mit Ja, 16 mit Nein, vier enthielten sich. Es gab keine Gegenkandidatur. Vogt hatte ihre Partei auch bei der Bremer Landtagswahl 2015 als Spitzenkandidatin angeführt. Damals holte die Linke 9,5 Prozent der Stimmen. 2019 will die Partei erstmals ein zweistelliges Ergebnis im kleinsten deutschen Bundesland einfahren.

Auf Platz zwei der Liste setzte sich der Bürgerschaftsabgeordnete Klaus-Rainer Rupp gegen den Links-Politiker Sebastian Rave sowie den Kandidaten Thomas Ong durch. Rupp erhielt nach den Angaben 69, Rave 54 und Ong 5 Ja-Stimmen. Auf Platz drei wurde die Abgeordnete Claudia Bernhard mit 98 Ja-Stimmen gewählt. Zu der Aufstellungsversammlung waren rund 100 Parteimitglieder gekommen. Alle Listenplätze mit ungerader Zahl waren für Frauen reserviert, auf allen anderen konnten auch Männer kandidieren. Im Wahlbereich Bremerhaven war bereits vergangene Woche der Bürgerschaftsabgeordnete Nelson Janßen auf Platz eins der Liste gewählt worden.