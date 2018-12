Rostock

Hansa kriselt weiter: Nach 1:1 gegen Aalen viermal sieglos

15.12.2018, 16:11 Uhr | dpa

Hansa Rostock hat die Hinrunde in der 3. Fußball-Liga am Samstag mit einem enttäuschenden 1:1 (0:0) gegen den Tabellen-Vorletzten VfR Aalen abgeschlossen. Pascal Breier erzielte in der sechsten Minute der Nachspielzeit vor 10 800 Zuschauern im Ostseestadion das späte Ausgleichstor für das Team von Trainer Pavel Dotchev, das die vierte Heimpleite gerade noch verhinderte. Marcel Bär (61. Minute) hatte die Gäste in Führung gebracht.

In einer schwachen Partie waren die Hausherren zwar wie erwartet die feldüberlegene Vertretung. Zwingende Chance sprangen aus den einfallslosen Bemühungen allerdings nicht heraus. Gäste-Torhüter Daniel Bernhardt wurde in der ersten Halbzeit nicht ein einziges Mal ernsthaft geprüft, Hansas Schlussmann Ioannis Gelios allerdings ebenfalls nicht.

Auch nach dem Wiederanpfiff brachten die Hanseaten kaum etwas Erfolgversprechendes zustande. Gelios verhinderte in der 58. Minute noch einen Rückstand mit einer Glanzparade gegen Mathias Morys. Drei Minuten später war aber auch er geschlagen, als Bär einen katastrophalen Fehler von Hansas Mittelfeldspieler Mirnes Pepic eiskalt bestrafte. Danach rannten die Rostocker verzweifelt an und wurden noch mit dem Ausgleich durch den eingewechselten Breier belohnt.