Duisburg

Spandauer Wasserballern gelingt hoher Sieg in Duisburg

15.12.2018, 17:54 Uhr | dpa

Wasserball-Rekordmeister Spandau 04 hat sein letztes Bundesliga-Spiel des Jahres gewonnen. Die Berliner setzten sich am Samstag mit 21:6 (4:3,5:2,4:1,8:0) bei Aufsteiger Duisburger SV 98 durch und haben nun sechs Siege aus sieben Spiele auf dem Konto. Am kommenden Mittwoch (19.00 Uhr) trifft Spandau noch in der Champions League-Hauptrunde zuhause auf Jadran Split.

In Duisburg lagen die Gäste schnell mit 0:3 hinten, drehten die Partie aber noch im ersten Viertel und gingen mit 4:3 in die erste Pause. Zur Halbzeit führte Spandau 9:5, bis zum Spielende baute das Hauptstadt-Team die Führung immer weiter aus. Mihaly Peterfy hütete für Stammkeeper Laszlo Baksa das Tor.

Marin Restovic war mit vier Treffern bester Spandauer Torschütze, gefolgt von Lucas Gielen, Mateo Cuk, Maurice Jüngling (jeweils 3) sowie Tiberiu Negrean, Nikola Dedovic und Ben Reibel (jeweils 2). Für Duisburg war Philipp Kalberg viermal erfolgreich.