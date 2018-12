Baden-Baden

In Baden-Baden werden die "Sportler des Jahres" gekürt

16.12.2018, 01:09 Uhr | dpa

Zum 72. Mal werden am heutigen Sonntag in Baden-Baden die "Sportler des Jahres" gekürt. Vor rund 700 Gästen werden die Nachfolger von Biathletin Laura Dahlmeier, Kombinierer Johannes Rydzek und den Beachvolleyballerinnen Laura Ludwig/Kira Walkenhorst bekanntgegeben. Am Ende eines außergewöhnlichen Jahres mit Winterspielen dürfen sich insbesondere auch die Medaillengewinner von Pyeongchang Hoffnungen auf vordere Platzierungen machen.

Zu den Favoriten zählen das Eishockey-Nationalteam, die Kombinierer, die Eiskunstläufer Aljona Savchenko/Bruno Massot, Skispringer Andreas Wellinger, aber auch Wimbledonsiegerin Angelique Kerber, Triathlon-Weltmeister Patrick Lange und Bahnradsportlerin Kristina Vogel. Die Doppel-Olympiasiegerin Vogel, die in diesem Jahr zwei weitere WM-Titel gewann, sitzt seit einem Unfall im Rollstuhl.