München

Streit in München: Mann verletzt Ehefrau mit Messer

16.12.2018, 08:19 Uhr | dpa

Bei einem Ehestreit in München-Riem hat ein Mann seine Frau mit einem Messer verletzt. Am Samstagabend gegen 22.00 Uhr seien mehrere Einsatzkräfte der Polizei im Umfeld des Messegeländes ausgerückt, erklärte eine Polizeisprecherin am frühen Sonntagmorgen. Die Frau kam mit leichten Stichverletzungen ins Krankenhaus. Worum es bei dem Streit ging, ist bislang noch unklar.