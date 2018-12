Altdorf bei Nürnberg

Frau in Altdorf tot aufgefunden: Lebensgefährte festgenommen

16.12.2018, 08:19 Uhr | dpa

In Altdorf (Landkreis Nürnberger Land) ist eine Frau unter noch ungeklärten Umständen getötet worden. Ein Angehöriger hatte am Samstagabend die Polizei über die Tat informiert, wie das Polizeipräsidium Mittelfranken am frühen Sonntagmorgen mitteilte. Am Tatort fanden die Polizisten die tote Frau und nahmen ihren Lebensgefährten als Tatverdächtigen fest. Dieser soll nun einem Haftrichter vorgeführt werden. Die Hintergründe zur Tat sind noch unklar.