Fuldatal

Bewaffneter Überfall auf Supermarkt in Kassel

16.12.2018, 08:32 Uhr | dpa

Ein Unbekannter hat einen Supermarkt in Kassel überfallen und ist mit den Tageseinnahmen geflüchtet. Am Samstagabend sei der Maskierte kurz vor Ladenschluss mit einer Pistole bewaffnet in den Laden gekommen und habe Bargeld aus der Kasse gefordert, teilte die Polizei am frühen Sonntagmorgen mit. Nachdem er das Geld in seinen Rucksack gepackt hatte, floh er zu Fuß in unbekannte Richtung. Nach Polizeiangaben war der Täter zwischen 20 und 30 Jahre alt, etwa 1,70 bis 1,75 Meter groß und schwarz gekleidet.