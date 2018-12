Oberwiesenthal

Ski und Rodel gut im sächsischen Bergland

16.12.2018, 11:22 Uhr | dpa

In den sächsischen Mittelgebirgen hat am Wochenende die Wintersportsaison begonnen. "Die Bedingungen sind gut, Minusgrade und ausreichend Schnee", sagte Meteorologe Jens Oehmichen vom Deutschen Wetterdienst am Sonntag. Auf dem Fichtelberg, mit knapp 1215 Meter höchste Erhebung im Freistaat, maß die Schneedecke 57 Zentimeter. Auch im Oberen Erzgebirge hieß es bei 20 bis 30 Zentimeter "Ski und Rodel gut", ebenso wie in Altenberg (Osterzgebirge) und im Vogtland. "Bei uns glüht's", sagte Maik Körner von der Skischule Klingenthal. Rodeln, Langlauf oder Abfahrt, es sei alles gefragt.