Oldenburg

Frau schreit Schlägerbande in die Flucht

16.12.2018, 11:40 Uhr | dpa

Eine unbekannte Frau hat in Oldenburg eine Bande von Schlägern und Räubern in die Flucht geschrien. Sieben noch unbekannte Täter rissen zuvor an einem Bahnübergang einen 24 Jahre alten Mann vom Fahrrad, schlugen massiv auf ihn ein und raubten ihm 180 Euro, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Aus ihrem Auto heraus schrie die Helferin die Schläger an, die daraufhin die Flucht ergriffen. Die Frau fuhr nach der Aktion am Freitagabend davon. Die Polizei sucht nun Zeugen.