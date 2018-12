Erfurt

Notfallausrüstungen zum Schutz von Kulturgütern in Thüringen

16.12.2018, 14:00 Uhr | dpa

Thüringen unterstützt die Kommunen, um für Brände und andere Notfälle in Kultureinrichtungen besser gerüstet zu sein. Eine spezielle Notfallausrüstung werde an diesem Dienstag von Kulturminister Benjamin-Immanuel Hoff (Linke) im Schloss Altenburg an die regionale Feuerwehr übergeben, teilte die Staatskanzlei am Sonntag mit. Sogenannte Notfallcontainer zur Sicherung von Kulturgütern würden bei den Feuerwehren in Eisenach, Meiningen, Altenburg, Nordhausen und Weimar stationiert. Die Finanzierung erfolge durch das Land.

Zudem habe das Land für 150 000 Euro ein Feuerwehr-Sonderfahrzeug angeschafft, das unter anderem über eine Kühlung beispielsweise für nasse Bücher verfüge. Bücher können bei Löscharbeiten feucht werden. Um sie restaurieren zu können, werden sie gekühlt oder später sogar eingefroren. Das Fahrzeug sei bei der Feuerwehr in Weimar angesiedelt und für den Einsatz in ganz Thüringen vorgesehen.

Mit regionalen Notfallverbünden und der Ausstattung der Feuerwehren reagierte Thüringen auf den Brand der Anna Amalia Bibliothek in Weimar und von Schloss Ehrenstein bei Ohrdruf, aber auch auf die Hochwasserschäden von 2013.