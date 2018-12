Ingolstadt

1. FC Heidenheim holt Remis in Ingolstadt

16.12.2018, 16:19 Uhr | dpa

Der 1. FC Heidenheim hat in der 2. Fußball-Bundesliga ein erfolgreiches Heimdebüt von Trainer Jens Keller verhindert. Im ersten Heimspiel des neuen Trainers vom FC Ingolstadt 04 sorgte Heidenheims Denis Thomalla am Sonntag in der 76. Minute für den 1:1 (0:1)-Endstand. Zuvor hatte FCI-Angreifer Dario Lezcano (24. Minute) nach einem Fehler in der FCH-Defensive die Gastgeber in Führung geschossen.

Mit nun 27 Punkten verpassten es die Heidenheimer durch das Remis allerdings, ihren Hinrunden-Rekord aus der Saison 2016/17 einzustellen. Damals hatte die Mannschaft von Trainer Frank Schmidt nach 17 Spielen 29 Zähler auf dem Konto - so viele wie noch nie zuvor in der Zweitliga-Historie des Clubs.