Bad Dürrenberg

Erneut Hausbrand in Bad Dürrenberg

16.12.2018, 16:37 Uhr | dpa

Innerhalb von nicht einmal 24 Stunden hat es in Bad Dürrenberg (Saalekreis) wieder in einem Mehrfamilienhaus gebrannt. Ein Mensch sei bei dem Feuer am Sonntagmorgen schwer verletzt worden, vier weitere leicht, teilte die Polizei in Halle mit. Alle Verletzten hätten durch den Brand im Keller eine Rauchvergiftung erlitten. Insgesamt mussten acht Bewohner das Haus über eine Drehleiter verlassen.

Die Polizei prüft nun einen möglichen Zusammenhang zu einem anderen Kellerbrand am Samstagvormittag. Insgesamt 17 Menschen waren bei dem Feuer in dem Mehrfamilienhaus in Sicherheit gebracht worden. 14 von ihnen seien mit Verdacht auf eine Rauchvergiftung in ein Krankenhaus gekommen, so die Polizei. In beiden Fälle gehen die Ermittler von Brandstiftung aus.