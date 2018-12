Magdeburg

1. FC Magdeburg nicht zum Abschenken nach Köln

16.12.2018, 17:46 Uhr | dpa

Magdeburgs Trainer Michael Oenning fasst sich an den Kopf. Foto: Joachim Sielski/Archiv (Quelle: dpa)

Noch kein Sieg unter Trainer Michael Oenning, aber zwei respektable Punkte gegen Teams aus der oberen Tabellenhälfte. Der 1. FC Magdeburg geht mit dem Schwung der Ergebnisse gegen den VfL Bochum (0:0) und Union Berlin (1:1) am Montagabend (20.30/sky) ins schwere Auswärtsspiel beim 1. FC Köln. Dort steht der Neuling aus Magdeburg vor seiner schwersten Aufgabe.

Nebenbei dürfte dem FCM auch ein neuer Rekord bevorstehen, denn noch nie trat der Club in Ligaspielen vor einer derart großen Kulisse an. "Für Fans ist die Anstoßzeit sicher nicht günstig, aber für Fußballer ist ein Abendspiel unter Flutlicht etwas Tolles", sagte FCM-Trainer Oenning. Und möglicherweise hat die Kulisse auch Vorteile für den Außenseiter. "Das Publikum in Köln wird schnell ungeduldig. Jeder erwartet einen deutlichen Sieg gegen uns", sagte Abwehrspieler Steffen Schäfer ein. Der 24-Jährige durchlief alle Nachwuchsteams des 1. FC Köln.

Auch Mittelfeldmann Rico Preißinger zeigte sich vor der Partie optimistisch. "Wir haben gezeigt, dass wir uns vor keiner Mannschaft verstecken müssen und können auch in Köln eine gute Leistung zeigen", sagte er dem MDR. Eine gute Leistung ist auch dringend nötig, denn der Tabellen-17. muss punkten, um wieder auf den Relegationsplatz zu klettern.

Gut, dass der FCM wieder auf alle Spieler setzen kann. Zwar hatten einige Akteure nicht voll trainiert. "Aber bei Dennis Erdmann war es nur eine Vorsichtsmaßnahme, er hatte muskuläre Probleme. Genauso wie Michel Niemeyer", sagte Oenning.