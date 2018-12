Leipzig

Wieder kein Leipziger Auswärtssieg: 23:26 in Berlin

16.12.2018, 19:02 Uhr | dpa

Der SC DHfK Leipzig kann in der Bundesliga auswärts nicht gewinnen. Am Sonntag mussten sich die Sachsen bei den Füchsen Berlin mit 23:26 (13:12) geschlagen geben. Damit blieb der SC DHfK in allen acht Auswärtsspielen der Hinrunde sieglos. In der Hauptstadt zeigte Leipzig beim Europapokal-Aspiranten über weite Strecken der Partie eine gute Moral. Vor 9000 Zuschauern waren Lukas Binder und Lucas Krzikalla mit jeweils fünf Treffern beste Leipziger Werfer.

Dank eines groß aufgelegten Silvio Heinevetter im Tor führten die Gastgeber nach nicht einmal zehn Minuten deutlich mit 7:2. Doch binnen sieben Minuten kämpfte sich die DHfK zurück (8:7/16.). Bis zum 18:18 (44.) hielten die Gäste die Partie offen, konnten immer wieder ausgleichen. Dann aber fehlten die einfachen Tore. Berlin zog auf 22:18 (53.) weg und entschied die Partie für sich.



Die Leipziger bleiben damit auf Tabellenplatz 15, haben weiter nur vier Zähler Vorsprung auf die Abstiegszone. Einfacher werden die nächsten Aufgaben bis zur WM-Pause nicht, es warten Wetzlar auswärts und das Derby gegen den Meisterschafts-Mitfavoriten SC Magdeburg.