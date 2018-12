Oberdreis

19-Jähriger bei Glätteunfall schwer verletzt

16.12.2018, 20:49 Uhr | dpa

Bei einem Glätteunfall auf einer Landstraße in der Nähe von Neuwied ist ein 19 Jahre alter Autofahrer schwer verletzt worden. Das teilte die Polizei mit. Der Teenager sei am Sonntagnachmittag mit seinem Fahrzeug in der Ortschaft Oberdreis auf winterglatter Fahrbahn ins Rutschen gekommen. Der Wagen drehte sich auf die Gegenfahrbahn. Ein entgegenkommendes Auto fuhr ihm frontal in die Beifahrerseite. Der 19-Jährige erlitt schwere Verletzungen. Er wurde von der Feuerwehr mit der Rettungsschere aus seinem Fahrzeug befreit und in ein Krankenhaus gebracht. In dem anderen beteiligten Wagen wurde die Beifahrerin leicht verletzt.