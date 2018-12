Mainz

Überfall auf Fans: Berufungsverfahren gegen AfD-Politiker

17.12.2018, 01:17 Uhr | dpa

Über ein Jahr nach einem ersten Urteil steht der AfD-Politiker Sebastian Münzenmaier wegen eines mutmaßlichen Angriffs auf Fußballfans erneut vor Gericht. Das Berufungsverfahren in dem Fall startet heute vor dem Mainzer Landgericht. Einer Gerichtssprecherin zufolge ist zunächst nur ein Verhandlungstag vorgesehen, es könnte also bereits ein Urteil fallen. Zeugen seien am Montag nicht geladen.

Münzenmaier war im Oktober 2017 vom Amtsgericht Mainz zu einer Haftstrafe von sechs Monaten auf Bewährung verurteilt worden. Die Richter sahen es seinerzeit als erwiesen an, dass der Bundestagsabgeordnete Mitgliedern der Ultra- und Hooliganszene des 1. FC Kaiserslautern geholfen hat, Anhängern des 1. FSV Mainz 05 aufzulauern und sie zu verprügeln. Schuldig gesprochen wurde Münzenmaier damals wegen Beihilfe zur gefährlichen Körperverletzung. Gegen das Urteil hatten er und die Staatsanwaltschaft Berufung eingelegt.