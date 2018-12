Gießen

Polizei stellt neue Tatortkamera vor

17.12.2018, 02:08 Uhr | dpa

Bei der Aufklärung von Verbrechen soll eine Spezialkamera den Ermittlern helfen. Diese könne einen Tatort so erfassen, dass die Aufnahmen später einen "virtuellen Rundgang" ermöglichen, teilte das Polizeipräsidium Mittelhessen in Gießen mit. Die neue Kamera ist demnach bereits in Hessen im Einsatz, soll aber morgen erstmals öffentlich präsentiert werden. Nach Angaben eines Sprechers können die Aufnahmen nicht nur für die polizeilichen Ermittlungen genutzt werden, sondern auch bei Gerichtsverhandlungen.