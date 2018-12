München

FC Bayern erfährt Achtelfinalgegner in der Champions League

17.12.2018, 03:33 Uhr | dpa

Der FC Bayern München blickt heute gespannt in die Schweiz. Am Sitz der Europäischen Fußball-Union in Nyon werden die Achtelfinalpaarungen der Champions League ausgelost. Die Bayern befinden sich ebenso wie Borussia Dortmund in Topf 1 der acht Gruppensieger. Sechs Gruppenzweite stehen für den deutschen Rekordmeister als Gegner zur Auswahl, darunter gleich drei aus England: FC Liverpool, Manchester United und Tottenham Hotspur. Dazu kommen Atlético Madrid, AS Rom und Olympique Lyon.

"In dieser Phase gibt es keine schwachen Mannschaften", sagte Torjäger Robert Lewandowski zu möglichen Wunschgegnern. Im Hinspiel treten die Bayern am 12./13. oder 19./20. Februar auswärts an. Das Rückspiel findet am 5./6 oder 12./13. März in der Münchner Allianz Arena statt.