Mettmann

Fußgänger im Dunkeln angefahren und schwer verletzt

17.12.2018, 06:04 Uhr | dpa

Ein 82-jähriger Mann ist in Mettmann von einem Auto angefahren und schwer verletzt worden. Eine 25-jährige Frau war am Sonntag mit ihrem Auto unterwegs, als der ältere Mann plötzlich auf die Straße trat, wie die Polizei mitteilte. Trotz einer Vollbremsung konnte die 25-jährige auf regennasser Fahrbahn einen Zusammenstoß mit dem Fußgänger nicht mehr vermeiden. Die Polizei vermutet, dass die Autofahrerin wegen eines Verkehrsschilds den Senior in der Dunkelheit nicht rechtzeitig gesehen hatte. Der 82-jährige wurde schwer verletzt und von Rettungskräften in eine Unfallklinik gebracht.