Ludwigshafen am Rhein

Einbruch in Bäckerei

17.12.2018, 09:09 Uhr | dpa

Bei einem Einbruch in eine Bäckerei in Ludwigshafen haben Unbekannte Bargeld in vierstelliger Höhe erbeutet. Nach Angaben der Polizei hebelten die Täter zwischen Samstagmittag und Sonntagnachmittag die Eingangstür der am Wochenende geschlossenen Bäckerei mit schwerem Gerät auf. Sie durchsuchten den Verkaufsraum und den Abstellraum und entwendeten das Geld, zur genauen Höhe der Beute äußerte sich die Polizei am Montag nicht. An der aufgebrochenen Tür entstand ein Schaden von etwa 400 Euro. Von den Tätern fehlte zunächst jede Spur.