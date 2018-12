Hannover

AfD in Niedersachsen startet Lehrer-Meldeportal

17.12.2018, 12:33 Uhr | dpa

Die AfD-Fraktion im niedersächsischen Landtag hat ein umstrittenes Internetportal freigeschaltet, auf dem Schüler politische Äußerungen ihrer Lehrer melden können. "Wir wollen ein Bewusstsein dafür schaffen, dass bestimmte Verhaltensweisen an den Schulen nicht in Ordnung sind", sagte der AfD-Bildungsexperte Harm Rykena am Montag in Hannover. Schüler können über das Portal eine Mail an die AfD schicken. Die AfD werde dann Rücksprache mit dem Autor halten und die Angaben unter Wahrung der Persönlichkeitsrechte an die Landesschulbehörde weiterleiten, falls dies gewünscht sei, sagte Rykena.

Die Fraktion folgt mit der Einrichtung des Portals Parteifreunden in anderen Bundesländern. Die AfD will damit nach eigener Darstellung zur Durchsetzung des Neutralitätsgebots an niedersächsischen Schulen beitragen. Kritiker sehen in dem Portal eine Plattform zur Denunziation.