Chemnitz

Junge Männer bedrohen Polizistin in Zivil

17.12.2018, 12:56 Uhr | dpa

Fünf junge Männer haben am Sonntag das Auto einer Polizistin in Zivil attackiert. Einer der 18- bis 21-Jährigen stellte sich vor dem Wagen auf die Straße, sie musste stark bremsen, wie die Polizei am Montag mitteilte. Danach sprang er auf die Motorhaube und schlug darauf ein. Als sich die Frau als Beamtin zu erkennen gab, wurde sie beschimpft, ehe das Quartett in einem Auto verschwand. Das konnte von einer Streife gestoppt werden. In dem Auto fanden die Beamten einen Schlagring und eine Schreckschusswaffe, mit der offenbar zuvor drei 21- bis 33-Jährige bedroht worden waren. Gegen das Quartett wird ermittelt.