Magdeburg zeichnet Elternberaterin mit Adelheid-Preis aus

17.12.2018, 13:23 Uhr | dpa

Der Adelheid-Preis 2018 der Stadt Magdeburg geht in diesem Jahr an die Elternberaterin Sabine Magnucki. Damit werde der leidenschaftliche Einsatz der Diplomingenieurin für Familien gewürdigt, teilte die Stadt am Montag mit. Die fünffache Mutter sei Inhaberin, Koordinatorin und Helferin der Familien-Feuerwehr.

"Sabine Magnucki engagiert sich seit Jahren nicht nur für ihre eigenen Kinder, sondern berät und begleitet mit großem Engagement Eltern sowie deren Kinder, die eine besondere Unterstützung im Alltag benötigen", erklärte die Beigeordnete für Soziales, Jugend und Gesundheit, Simone Borris. Der mit 1000 Euro dotierte Preis soll am 22. Februar 2019 überreicht werden. Er ist nach Adelheid (931 - 999), der zweiten Ehefrau von Kaiser Otto dem Großen benannt.