Hannover

Verfügbares Einkommen in Niedersachsen niedrig

18.12.2018, 06:30 Uhr | dpa

Die Niedersachsen haben weiterhin deutlich weniger Geld in der Tasche als viele andere Bundesbürger. Das jährlich verfügbare Einkommen je Einwohner lag nach den jetzt vom Landesamt für Statistik (LSN) veröffentlichten Zahlen für 2016 bei 21 045 Euro Jahr. Den Niedersachsen stehen damit pro Kopf - vom Säugling bis zum Greis - 1549 Euro weniger zur Verfügung als dem Durchschnitts-Einwohner in den westlichen Bundesländern. Das geht aus einem Ländervergleich hervor, den das LSN im "Niedersachsen-Monitor 2018" veröffentlicht hat. Zahlen für 2017 stehen laut Landesamt erst im kommenden Jahr zur Verfügung.

Das Wirtschaftsministerium in Hannover nannte zwei wesentliche Ursachen: In Niedersachsen gebe es vergleichsweise wenig Unternehmen aus Hochlohn-Branchen. Zudem gebe es relativ wenig Ballungszentren, wo zumeist höhere Löhne gezahlt würden als in ländlichen Regionen. Der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) in Niedersachsen spricht dagegen von unsicheren Jobs und vielen Verstößen geegn den Mindestlohn.

Zum verfügbaren Einkommen zählen die Einnahmen einschließlich aller Sozialleistungen nach Abzug von direkten Steuern und Sozialversicherungsabgaben. Im Bundesdurchschnitt hatte nach dieser Berechnung jeder Einwohner 21 919 Euro zur Verfügung.